Финансирование дорожной отрасли Татарстана в 2018 году составило 27,4 млрд рублей

Дорожная отрасль Республики Татарстан получила в 2018 году из федерального и регионального бюджетов 27,4 млрд рублей. Об этом рассказал президент РТ Рустам Минниханов на заседании рабочей группы Государственного совета РФ по дорожному хозяйству.

По его словам, из 27,4 млрд рублей республиканский бюджет выделил 25,1 млрд рублей, а федеральный — 2,3 млрд рублей.

В этом году в республике построено и отремонтировано 420 км региональных дорог и 19 мостов, в населенных пунктах отремонтировано 700 улиц протяженностью 380 км. В рамках программы ЩПС (щебеночно-песчаная смесь) приведены в нормативное состояние 440 улиц протяженностью более 220 км.

Минниханов также попросил федеральный центр оказать содействие при строительстве участка Большого казанского кольца. «Это стратегически важный проект для нашей столицы», — приводит его слова пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что Татарстан в 2019 году получит 2,6 млрд рублей на нацпроект «Безопасные и качественные дороги».