Средняя выплата по ОСАГО уменьшилась на 10% в 2018 году

Средняя выплата по страховым выплатам по итогам девяти месяцев 2018 года уменьшилась на 10% по сравнению с прошлым годом и составила 71,3 тыс. рублей.



При этом 14% страховых выплат составляют судебные выплаты — погашение страховыми компаниями трат автовладельцев на юристов, экспертизы, пошлины, штрафы, пени, неустойки и т. п., сообщает drom.ru со ссылкой на статистику Российского союза автостраховщиков (РСА).

Отмечается, что значительную часть страховых выплат — 19,2 млрд рублей (80%) — потерпевшие автовладельцы не увидели. Эти деньги получили посредники — автоюристы, перекупившие право представлять пострадавших в страховых компаниях и судах.

«Основной ущерб для деятельности страховых компаний в сфере ОСАГО наносят криминальные и недобросовестные автоюристы, которые действуют от лица страхователей, но не в их интересах», — пояснил заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.

Частота страховых случаев по России сократилась до 5,1% с 5,8% годом ранее.



Ранее сообщалось, что тарифы в обязательном автостраховании (ОСАГО) из-за реформы будут повышены примерно для 17% автовладельцев, а для 83% — снижены. При этом уменьшение стоимости полиса может произойти в 20 регионах России, в том числе пяти регионах Поволжья.

