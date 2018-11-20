Объем «свободных денег» россиян в октябре сократился на 500 рублей

Объем «свободных денег» россиян в октябре сократился на 2,2%, или 500 рублей, по сравнению с показателями в сентябре. Речь идет о разнице между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги.



В среднем показатель опустился до уровня 22 тыс. рублей, передает «Коммерсант» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Больше всего этот показатель снизился в городах-стотысячниках — до 15,1 тыс. рублей. У жителей городов-полумиллионников свободных от повседневных расходов денег в октябре осталось 23,2 тыс. рублей. В мегаполисах размер «свободных денег» у жителей не изменился.

Напомним, в сентябре объем «свободных денег» у россиян увеличился на 4,8% по сравнению с августом текущего года и составил 21,9 тыс. рублей. По итогам сентября «Росстат» также зафиксировал снижение реальных доходов россиян на 1,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Это стало максимальным месячным падением с июля 2017 года — тогда показатель составил 4%.