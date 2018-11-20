Украинец Боломбой получил разрешение от FIBA выступать за сборную России

Украинский баскетболист ЦСКА Джоэль Боломбой получил разрешение выступать за сборную России. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

12 ноября нынешнего года центровой оформил российское гражданство. Он является уроженцем Донецка, его мать — украинка, отец — конголезец. После рассмотрения поданных документов, Международная Федерация баскетбола (FIBA) разрешила выступать Боломбою за сборную России.

«Клуб получил от Российской федерации баскетбола все необходимые разрешения, выданные FIBA: Боломбой имеет право играть за клуб и сборную России, Джоэл может принять участие в матче с „Жальгирисом“ и дебютировать в российской национальной команде против команды Финляндии 30 ноября», — говорится в заявлении ЦСКА.



Отметим, что форвард уже заявлен для подготовки к матчам отборочного турнира Кубка мира 2019 года с командами Финляндии и Чехии.