Защитник УНИКСа Евгений Колесников: «Готов играть по сорок минут в каждом матче»

Защитник УНИКСа Евгений Колесников подвел итоги матча против черногорского «Морнара», отметив, что находится сейчас в хорошей форме и готов играть по сорок минут:

— Что в этом сезоне происходит с четвертыми четвертями?

— Как правило, в этих играх мы ведем к заключительному отрезку матча 20-25 очков. В итоге сами расслабляемся, думаем, что соперник не будет атаковать, теряем концентрацию. Тем не менее, сегодня вышла в итоге уверенная победа.

— Ваш тренер на каждой пресс-конференции говорит о проблеме в концовке игры…

— Безусловно, мы забываем уже о защите и думаем в этот отрезок игры о красивом баскетболе. Контратаки соперника обычно довольно быстрые в эти моменты. Две-три секунды и попадание в цель. У игроков «Морнара» спало напряжение и броски полетели. Но главная наша заслуга по матчу, что мы не дали им разыграться по ходу всей игры в целом.

— Многие в УНИКСе сейчас играют с повреждениями, команду настигла эпидемия травм. Вы сами как себя чувствуете?

— Тьфу-тьфу, чувствую себя прекрасно. Сейчас начало сезона – мы в оптимальной форме. Да, у кого-то есть небольшие травмы, но меня это обошло. Готов играть по сорок минут в каждом матче, — приводит слова Колесникова корреспондент «Реального Времени».

Напомним, что УНИКС в матче Кубка Европы переиграл «Морнар» из Черногории со счетом 90:73 (23:12; 27:21; 22:14; 18:26). Следуюший матч казанцы проведут 10 ноября в Красноярске, где в рамках встречи Единой лиги ВТБ встретятся с местным «Енисеем».

