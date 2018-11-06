Банк ВТБ в Удмуртии возглавит Екатерина Шумкова

Екатерина Шумкова возглавит ВТБ в Удмуртии с 1 января 2019 года. В настоящее время она занимает пост руководителя розничного бизнеса банка в республике.

Как сообщили в пресс-службе ВТБ в ПФО, изменения связаны с объединением региональной корпоративной и розничной сетей. На своем посту Шумкова будет отвечать за развитие обоих направлений бизнеса в регионе.Перед руководителем объединенного бизнеса стоят задачи по укреплению позиций банка в регионе.

Екатерина Шумкова родом из Ижевска, работает в банковском секторе с 2001 года. В Группу ВТБ пришла в 2009 году на должность заместителя управляющего банка в Удмуртии, которое впоследствии возглавила. В настоящее время пост управляющего ВТБ в Удмуртии занимает Николай Ермаков.