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«Уфимец» лидирует в своей Суперлиге

14:26, 06.11.2018
«Уфимец» лидирует в своей Суперлиге
Фото: vk.com/bcufimets

В выездном турне Суперлиги второго российского дивизиона баскетболисты «Уфимца» одержали две победы над «Тамбовом» и продолжают делить с «Чебоксарскими Ястребами» первое место в чемпионате, сообщает пресс-служба уфимской команды.

В первой игре «Уфимец» выиграл всего в три очка — 75:72. Во второй встрече все решилось в концовке, где уфимцы набрали пять очков подряд, в том числе и со штрафной отметки — 87:84.

Набрав 14 очков, башкирские баскетболисты удерживают лидирующие позиции.

Следующие поединки российского чемпионата подопечные Руслана Бокова проведут в гостях с «Руной-Баскет» в Москве 7 и 8 ноября.


СпортБаскетбол Башкортостан
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