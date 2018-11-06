«Уфимец» лидирует в своей Суперлиге

В выездном турне Суперлиги второго российского дивизиона баскетболисты «Уфимца» одержали две победы над «Тамбовом» и продолжают делить с «Чебоксарскими Ястребами» первое место в чемпионате, сообщает пресс-служба уфимской команды.

В первой игре «Уфимец» выиграл всего в три очка — 75:72. Во второй встрече все решилось в концовке, где уфимцы набрали пять очков подряд, в том числе и со штрафной отметки — 87:84.

Набрав 14 очков, башкирские баскетболисты удерживают лидирующие позиции.



Следующие поединки российского чемпионата подопечные Руслана Бокова проведут в гостях с «Руной-Баскет» в Москве 7 и 8 ноября.





