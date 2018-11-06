Шамиль Газизов: «С этим поражением надо переспать, игра была хорошая»

Фото: Дмитрий Слезин

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», в котором уфимцы проиграли со счетом 1:2.



«С этим поражением надо переспать, игра была хорошая. Имели много моментов. Надо признать, что этот сезон будет сложным для нас. Будет тяжелая борьба за выживание. Год переломный для команды нас ждет. Но мы понимали, что будет нелегко. Бывают такие матчи, когда игра и желание есть, но не получается.