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Шамиль Газизов: «С этим поражением надо переспать, игра была хорошая»

13:32, 06.11.2018
Шамиль Газизов: «С этим поражением надо переспать, игра была хорошая»
Фото: Дмитрий Слезин

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», в котором уфимцы проиграли со счетом 1:2.

«С этим поражением надо переспать, игра была хорошая. Имели много моментов. Надо признать, что этот сезон будет сложным для нас. Будет тяжелая борьба за выживание. Год переломный для команды нас ждет. Но мы понимали, что будет нелегко. Бывают такие матчи, когда игра и желание есть, но не получается.

Сегодня у меня претензий к ребятам нет, после «Урала» были, а сегодня нет. Команда шла вперед и хотела выиграть матч, а не удерживала ничью. Считаю, мы на правильном пути — победы придут. Мы работаем. Если мы будем играть со «Спартаком» так, как сегодня, то обыграем «Спартак». На игру против «Спартака» команду, по всей вероятности, выведет Томаров», — рассказал Газизов «Чемпионату». СпортФутбол Башкортостан
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