«Уфа» примет «Крылья Советов» в красном

В понедельник, 5 ноября, в рамках 13 тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге ФК «Уфа» дома примет самарские «Крылья Советов». Соперники располагаются в зоне стыковых матчей (13-14 места), набрав по 11 очков.

В прошлом туре «Уфа» отыграла вничью 1:1 в Екатеринбурге с «Уралом» — 1:1. Самарская команда с минимальным счетом 0:1 уступила питерскому «Зениту».

В сегодняшнем поединке «Уфа» сыграет в красной форме (вратарь — в желтой), гости — в белой (вратарь — в черной).

Матч начнется на стадионе «Нефтяник» в 16.30 мск.

