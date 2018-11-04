В Уфе мужчина упал с шестиметровой набережной Белой

В Уфе мужчина пролетел 6 метров, упав с опорной стены набережной реки Белой. Доставать пострадавшего пришлось спасателям.

«Расположившись на подпорной стене набережной реки Белой уфимцы «культурно» отдыхали, когда один из них упал вниз с шестиметровой высоты», — сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.

Товарищи пострадавшего не смогли самостоятельно помочь ему. Упавшего мужчину пришлось доставать сотрудникам поисково-спасательного отряда. Они передали потерпевшего бригаде скорой помощи.