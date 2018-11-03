Татарстан и Башкирия стали лидерами по активности социально ориентированных НКО

Республики Татарстан и Башкортостан вошли в число регионов-лидеров по активности социально ориентированных некоммерческих организаций.



Наряду с республиками в список лидеров вошли еще два региона Поволжья – Пермский край и Самарская область, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.

К лидерам также относятся Липецкая область, Москва, Новгородская область, Омская область, Республика Саха (Якутия), Севастополь, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ярославская область.

Отмечается, что Татарстан стал абсолютным лидером с показателем 100% по соотношению муниципальных образований РТ и тех из них, которые реализуют программу поддержки СО НКО.