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Татарстан и Башкирия стали лидерами по активности социально ориентированных НКО

15:51, 03.11.2018
Татарстан и Башкирия стали лидерами по активности социально ориентированных НКО
Фото: pixabay.com

Республики Татарстан и Башкортостан вошли в число регионов-лидеров по активности социально ориентированных некоммерческих организаций.

Наряду с республиками в список лидеров вошли еще два региона Поволжья – Пермский край и Самарская область, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.

К лидерам также относятся Липецкая область, Москва, Новгородская область, Омская область, Республика Саха (Якутия), Севастополь, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ярославская область.

Отмечается, что Татарстан стал абсолютным лидером с показателем 100% по соотношению муниципальных образований РТ и тех из них, которые реализуют программу поддержки СО НКО.

ОбществоВластьАналитика БашкортостанТатарстан
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