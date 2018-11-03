Отдел МВД по Зеленодольскому району РТ возбудил уголовное дело по факту убийства лосихи

Отдел МВД России по Зеленодольскому району Татарстана возбудил уголовное дело по по статье «Незаконная охота, причинившая особо крупный ущерб» после того, как браконьеры застрелили на охоте лосиху.

Установлено, что инцидент произошел 30 октября в Волжско-Камском природном биосферном заповеднике.

Ущерб, причиненный окружающей среде, составил более полумиллиона рублей, и квалифицируется как особо крупный, сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Ранее Татарская транспортная прокуратура направила в мировой суд уголовное дело в отношении жителя Чистополя об убийстве двух лосей.