«Динамо-Казань» и «Уралочка» сыграют в одной группе Лиги чемпионов

В Будапеште состоялась жеребьевка группового этапа женской Лиги чемпионов сезона-2018/19, в которой примут участие три российских клуба – казанское и московское «Динамо», а также «Уралочка-НТМК» из Екатеринбурга.

По итогам жеребьевки казанское «Динамо» и «Уралочка» попали в одну группу. Вместе с российскими командами в группе В сыграют турецкий «Экзачибаши» и финский клуб «Хямеэнлинна». Соперниками действующего чемпиона России, московского «Динамо», стали польский «Хемик», турецкий «Фенербахче» и румынский «Бухарест».

Групповой этап Лиги чемпионов стартует 20 ноября. Победители пяти групп, а также три лучшие команды со вторых мест продолжат борьбу в четвертьфинале.

Напомним, что «Динамо-Казань» — единственный российский клуб, которому удавалось выиграть женскую Лигу чемпионов. Это было в 2014 году.