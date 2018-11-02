Защитник ХК «Салават Юлаев» Алексей Семенов: «Надо морально перестроиться»

Защитник ХК «Салават Юлаев» Алексей Семенов подвел итог проигранному московскому «Спартаку» домашнему матчу (3:4):

— Плохо начали матч, потом вроде перестроились и забили два быстрых гола. Во втором периоде играли примерно 50 на 50, а в третьем вы сами видели, что произошло: мы допустили пару ошибок, вот и вся игра.

Может быть, где-то и расслабились, а надо было продолжать играть так, как мы играли. Тогда, думаю, всё было бы нормально. Мы немножко успокоились, а они забили две быстрые шайбы и игра перевернулась.

Думаю, все готовы, просто надо немного морально себя подготовить. Физически все готовы, вы же видите, что мы бежим, бросаем и делаем все возможное. Мне кажется, надо морально перестроиться, — считает «юлаевец».