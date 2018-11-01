Роман Манухов: «Думаю, я готов процентов на 80»

Фото: "Реальное время" / Эрик Добролюбов

Вернувшийся в основной состав после трехмесячного отсутствия Роман Манухов рассказал «Реальному времени» о своем физическом состоянии.

— Катаешься так, будто очень сильно соскучился по льду.

— Конечно, желания много. Хочется быстрее вернуться сюда, в первую команду. Здесь интересно, все здесь нравится. Хочется быть тут.

— Тренер что говорит? Когда обещает тебя подпустить к первой команде?

— Да ничего не говорит. Пока просто тренируюсь, работаю. Пока первые дни, еще рано что-либо говорить.

— Я заметил, что тебя наигрывают с Никитой Лямкиным.

— Да, завтра с ним играть будем за «Барс» как-раз.

— Насколько ты чувствуешь себя готовым или близким к своим кондициям?

— Процентов на 80, думаю, — сказал защитник.

Роман Манухов выбыл вначале августа и пропустил предсезонные турниры, а также первую часть регулярного чемпионата КХЛ.