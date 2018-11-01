Защитник «Ак Барса» Роман Манухов вернулся к тренировкам после длительной травмы
Защитник казанского «Ак Барса» вернулся к тренировкам с первой командой после длительного восстановления от травмы — сообщает корреспондент «Реального времени» с открытой тренировки «Ак Барса».
Защитник занимался в четвертой паре защитников вместе с Никитой Лямкиным.
Следующий матч казанцы проведут 3 ноября в 17.00 в Нижнекамске против местного «Нефтехимика».СпортХоккей Татарстан
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