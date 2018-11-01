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Защитник «Ак Барса» Роман Манухов вернулся к тренировкам после длительной травмы

11:07, 01.11.2018
Защитник «Ак Барса» Роман Манухов вернулся к тренировкам после длительной травмы
Фото: ak-bars.ru

Защитник казанского «Ак Барса» вернулся к тренировкам с первой командой после длительного восстановления от травмы — сообщает корреспондент «Реального времени» с открытой тренировки «Ак Барса».

Защитник занимался в четвертой паре защитников вместе с Никитой Лямкиным.

Следующий матч казанцы проведут 3 ноября в 17.00 в Нижнекамске против местного «Нефтехимика».

СпортХоккей Татарстан
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