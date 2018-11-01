В Татарстане в III квартале 2018 года было продано 17,4 тысячи новых автомобилей

По итогам III квартала 2018 года количество купленных новых автомобилей в Татарстане составило 17 433 ед., при этом 63,9% или 11 135 автомобилей было куплено с привлечением заемных средств.

По данным Автостата, всего в России в III квартале было продано 409 тыс. новых автомобилей, из которых, согласно расчетам НБКИ, 205,6 тыс. было приобретено с участием автокредитования.

«В разных регионах РФ тенденции в автокредитовании прямо противоположные. Примерно в половине из них мы видим рост выдачи автокредитования, а в другой — его сокращение. При этом если говорить о доле «кредитных» машин в структуре продаж, то она по-прежнему находится на высоком уровне. Это свидетельствует о том, что автокредитование продолжает оказывать серьезную поддержку всему автопрому, стимулируя продажи автомобилей», — прокомментировал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

