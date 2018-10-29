Появилось видео с потерявшим сознание водителем автобуса в Казани
В Сети появилось видео с потерявшим сознание водителем пассажирского автобуса в Казани.
На кадрах видно, как мужчина пьет какую-то жидкость, а после теряет сознание.
Транспортное средство в результате съехало в кювет. ДТП произошло на Горьковском шоссе. Отмечается, что автобус двигался в сторону Казани от жилого массива Залесный.
Причины, по которым мужчина потерял сознание, пока неизвестны.Происшествия Татарстан
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