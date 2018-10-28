На матч «СЮ» — «Динамо» зрителей ждут в страшных нарядах

29 октября на «Уфа-Арене» будет страшно, опасно и захватывающе: у нас Хеллоуин, сообщает пресс-служба уфимского «Салавата Юлаева».

«Одевайтесь как можно страшнее — в этот вечер болельщики в самых креативных костюмах будут награждены призами от „Салавата Юлаева“.

Внимание! В соответствии с техническим регламентом КХЛ, зрителям запрещено скрывать лица любым способом, поэтому советуем ограничиться лишь костюмами» — говорится в сообщении клуба.

В этот вечер «Салават Юлаев» примет московское «Динамо». В первом круге, на старте чемпионата КХЛ, уфимцы смогли вырвать победу у бело-голубых на их площадке — 3:2 в овертайме.

