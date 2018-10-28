Сергей Томаров: «Должны были побеждать сегодня»

Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров подвел итог ничейному результату в Екатеринбурге (1:1) против «Урала»:



— Получилась очень эмоциональная игра, в которой каждая из команд хотела победить. Этот накал чувствовался на протяжении всего матча. И если брать в совокупности всю игру, то мы ближе, наверное, были к успеху. Должны были побеждать сегодня, но в футболе побеждает, тот кто больше забивает. Нам удалось это, к сожалению, один раз. Пропустили обидный гол со стандарта. Соперник воспользовался теми немногочисленными шансами, которые у него были, и мы разделили очки, — сказал наставник «горожан» на пресс-конференции после матча.