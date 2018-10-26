Зинэтула Билялетдинов: «Не знал о 500-й победе в «Ак Барсе». Я хочу выигрывать больше»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался после победы над «Амуром» (4:2) в чемпионате .

— Какие эмоции вызвала у вас 500-я победа в качестве главного тренера «Ак Барса»?

— Откровенно говоря, я не знал, что это юбилейная победа. Самое главное, что мы выиграли. А что касается пятисот побед, то я хочу выиграть больше.

Игра сама по себе была очень интересная. Несмотря на то, что в первом периоде мы проигрывали, продолжали играть. Считаю, неслучайно мы забивали. Мы создавали моменты. Рад за команду и за результат, — дал комментарий Билялетдинов официальному Instagram клуба.