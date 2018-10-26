Филип Ларсен: «Готовимся, выходим и играем»

Подготовку к двум спаренным играм против «Витязя» и «Динамо» прокомментировал защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен.



— В последнем матче команда одержала тяжелую победу над СКА. Что дают такие игры?

— Победы над такими командами придают нам уверенности. В принципе, мы играли хорошо последние игры, причем все они были против сильных соперников и получились упорными. Думаю, нам даже где-то не повезло — мы могли набрать больше очков, но все решили детали.



— Теему Хартикайнен забил победную шайбу головой. Сказали ему что-нибудь после этого?

— «Впервые ты воспользовался своей головой на льду» (смеется). В такие моменты надо говорить что-нибудь веселое. Так бывает, когда идет бросок по воротам: шайба может попасть в конек, живот или иногда в голову.

— В Подольске мы были словно «опустошенными» в конце выездной серии. В общем, не важно, как прошла игра до этого, важен каждый балл, который мы набираем. Календарь одинаковый для всех, и все должны просто через это пройти. Не должно быть никаких отговорок. Готовимся, выходим и играем, — резюмировал защитник.