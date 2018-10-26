В Татарстане замглавы Роспотребнадзора оштрафована за игнорирование жалоб

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ привлечена к административной ответственности за игнорирование жалоб местных жителей.



Речь идет о жалобах жителей поселка Северный, которые высказывали недовольство процессом вывоза мусора. Однако их жалобы игнорировались, говорится в сообщении Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Как отметили в прокуратуре, требования людей были обоснованы — по закону проверку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства проводит Роспотребнадзор.

Отмечается, что замглавы грозит штраф от 5 до 10 тыс. рублей, при этом постановление в законную силу не вступило.

Ранее Казанская межрайонная природоохранная прокуратура в этом году заблокировала сайт по продаже редкого вида животных — дальневосточного леопарда.