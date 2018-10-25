Евгений Ловчев: «Рейнджерс» в матчах с «Уфой» ничего особенного не показал"
Бывший футболист «Спартака», ныне эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы «Рейнджерс» — «Спартак», передает Sport24.ru.
«Я довольно зрелый футбольный человек и помню, что раньше «Рейнджерс» был очень силен. Против него было трудно играть. Но в этом году «Рейнджерс» в матчах с «Уфой» ничего особенного не показал. С другой стороны, это британский футбол, он своеобразный — будут носиться, пластаться.Все будет зависеть не от шотландцев, а от «Спартака». От того, в каком психологическом состоянии российская команда подойдет к игре. И мне кажется, что на фоне отставки тренера «Спартак» как минимум не проиграет. Скажу больше, думаю, что красно-белые победят», — заявил Ловчев в беседе с корреспондентом Sport24. СпортФутбол Башкортостан
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