Евгений Ловчев: «Рейнджерс» в матчах с «Уфой» ничего особенного не показал"

Бывший футболист «Спартака», ныне эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы «Рейнджерс» — «Спартак», передает Sport24.ru.

«Я довольно зрелый футбольный человек и помню, что раньше «Рейнджерс» был очень силен. Против него было трудно играть. Но в этом году «Рейнджерс» в матчах с «Уфой» ничего особенного не показал. С другой стороны, это британский футбол, он своеобразный — будут носиться, пластаться.