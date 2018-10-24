Бразильский тренер «Уфы» Виллиам стал участником проекта «Читаем Тургенева»

Бразильский тренер ФК «Уфа» Виллиам де Оливейра стал участником проекта «Читаем Тургенева», в ходе которого поклонники русской словесности прочитали одну из жемчужин отечественной лирической прозы — повесть «Ася», пронзительную историю несбывшейся любви и упущенного счастья, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

В совместном проекте «Российской газеты» и Государственного музея А. С. Пушкина приняли участие более ста пятидесяти чтецов, среди которых известные актеры, писатели, спортсмены, музыканты и телеведущие.

Отметим, что недавно Виллиам попробовал себя в роли диктора спортивных новостей на Башкирском спутниковом телевидении.

