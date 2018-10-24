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В Уфе пройдет I Национальная премия спортивных комментаторов «Голос спорта»

15:38, 24.10.2018
В Уфе пройдет I Национальная премия спортивных комментаторов «Голос спорта»

В Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная проведению первой Национальной премии спортивных комментаторов «Голос спорта», сообщает пресс-служба ФК «Уфа».

Помимо генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова в ней приняли участие: президент Российской ассоциации спортивных комментаторов Геннадий Орлов, председатель президиума РАСК Алексей Ефимов, член президиума РАСК Владимир Стогниенко, член президиума РАСК Олег Жолобов и член президиума РАСК Владимир Гомельский.

Отметим, что первая Национальная премия спортивных комментаторов «Голос спорта» пройдет в Уфе в декабре 2018 года. Российская ассоциация спортивных комментаторов планирует сделать премию ежегодной.

Спорт Башкортостан
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