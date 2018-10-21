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«Уфа-Алиса» уступила соперницам из Ставрополья

17:17, 21.10.2018
«Уфа-Алиса» уступила соперницам из Ставрополья
Фото: vk.com/hc_ufaalisa

«Уфа-Алиса» снова проиграла в рамках чемпионата женской гандбольной Суперлиги России. В домашних стенах уфимки уступили «Ставрополью-СКФУ» со счетом 28:31 (16:17).

«Алисы» с хорошим настроем провели первую половину встречи, по итогам которой проигрывала один мяч. Но во втором тайме гости не позволили к себе приблизиться.

«Уфимки не забили три штрафных броска в ключевые моменты, к тому же не все уфимские лидеры смогли сыграть в полную силу, проведя не лучший матч.

«Алиса» продлила свою безвыигрышную серию матчей до пяти и отправляется на выезд по маршруту Ижевск — Тольятти», — сообщает пресс-служба уфимской команды.

Спорт Башкортостан
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