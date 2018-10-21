«Уфа-2» не удержала победного счета в поединке с «Челябинском»

ФК «Уфа-2» Альберта Лукманова второй раз подряд не удержал победного счета в матче первенства России во втором дивизионе (урало-приволжская зона). Уфимцы принимали ФК «Челябинск».

Нападающий уфимцев под номером 66 Тимур Кутлусурин открыл счет после розыгрыша углового на 66-й минуте. Однако челябинцы отыгрались тоже после стандарта. После отскока мяча со штрафного первым на добивании оказался бывший уфимский игрок Виктор Курышев (ранее выступал за уфимское «БИС-Динамо») — 1:1.

Вратарь уфимцев Даниил Лясов имеет на своем счету отраженный пенальти по итогам этого матча. Гости не доиграли матч в полном составе — буквально за минуту до финального свистка за вторую желтую карточку был удален с поля челябинский футболист.

«Уфа» с 8 очками (4 из которых — добыты в матчах с челябинским клубом) замыкает турнирную таблицу.