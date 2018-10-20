Елизавета Роднова: «Это мой первый раз, когда я забиваю столько голов»

Автор покера в игре со «Сборной командой Свердловской области» (победа — 11:1) Елизавета Роднова подвела итоги встречи:

— Думаю, что мы достаточно хорошо сыграли, наиграли свои комбинации и выполняли установку тренера. Мы получили удовольствие от игры сегодня.

— На твоем счету сегодня покер. Как тебе это удалось?

— Это помогли мои партнёры, они создали для меня голевые моменты, которые я сумела реализовать.

— Какой из твоих голов тебе больше всего понравился?

— Мне все понравились, я очень рада (улыбается).

— В твоей карьере были такие случаи?

— Никогда такого не было. Мой первый раз, когда я забиваю столько голов.



