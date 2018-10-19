Шамиль Газизов: «Мы чуть-чуть очухались»

Фото: Дмитрий Слезин

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о текущем положении дел в клубе. В субботу, 20 октября, в соседском дерби уфимцы примут казанский «Рубин».



— Последние два матча с «Енисеем» (2:1) и «Арсеналом» (1:1) — вселяют в вас оптимизм? Лед тронулся?

— Конечно. Мы чуть-чуть очухались. Но если сравнивать с прошлым сезоном, по этой дистанции набрали лишь на одно очко меньше — 9 против 10. То есть, отстаем недалеко от себя самих прошлогодних. Безусловно, 15-е место — неприятное. Две трети чемпионата еще впереди, будем догонять. Я вижу, как работает тренерский штаб, как выкладываются ребята. Да, что-то не получается. Но, думаю, мы преодолеем кризис.

— В каких компонентах «Уфа» добавила в последнее время?

— Не хочу сейчас вдаваться именно в игру. Поначалу было непривычно выступать в довольно плотном графике, что сказывалось на результате. Но это тоже опыт, который нужно пройти. Чтобы в будущем быть сильнее и мудрее.