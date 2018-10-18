В Уфе пройдет XXXIII Всероссийский мемориал Бормана

В Уфе пройдет самое ожидаемое событие для борцовской общественности — XXXIII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера СССР Владимира Бормана.

Он стартует 2 и 3 ноября на стадионе «Динамо», сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан.

Участниками соревнований станут более 100 сильнейших спортсменов страны. Самой многочисленной будет сборная Башкирии. В ее составе выступят победитель первенства мира Ислам Опиев, финалисты первенства России братья Валитовы.

В числе почетных гостей турнира — чемпионы и призеры Олимпийских игр Алексей Мишин, Мнацакан Искандарян и другие.