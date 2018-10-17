Филип Ларсен: «В нашей обороне есть проблемы»

Автор победной шайбы в ворота «Металлурга» датский защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен подвел итоги встречи, которую уфимцы выиграли в овертайме (2:1):



— У нас было много ошибок. В каких-то моментах «Металлург» сыграл лучше, чем мы. Очень многое было на кону, и эта игра была очень важной для нас. Если честно, это была не самая наша лучшая игра. Эти 47 бросков по нашим воротам показывают, как мы играем, и где в нашей обороне есть проблемы. В игре с «Металлургом» такое количество бросков — не самая лучшая статистика. Но если так будет продолжаться каждый матч, то это для нас может стать большой проблемой. Нам надо над этим работать, — сказал «юлаевец».