Объемы производства в Удмуртии упали на 4,1%

Объемы промышленного производства в Удмуртии по итогам 9 месяцев 2018 года уменьшились на 4,1%. Такие данные приводит Удмуртстат. При этом по обрабатывающим производствам падение составило 5,8%.

Отдельные отрасли демонстрируют значительное снижение показателей. Так, текстильных изделий за январь—сентябрь в Удмуртии произведено на 39% меньше, прочих транспортных средств и оборудования — на 37%, одежды — на 27%, готовых металлических изделий — на 23%.

В то же время на 52,7% выросло производство электрооборудования, на 17% — транспортных средств, прицепов и полуприцепов, на 7% — деревообработка.

Добыча полезных ископаемых снизилась на 2,6%.

По данным органов статистики, помимо Удмуртии, спад производства наблюдался только в двух регионах ПФО — Ульяновской области и Марий Эл. В целом по России отмечен рост производства на 3%.

По прогнозу социально-экономического развития Удмуртии в 2019 году ожидается сохранение негативных тенденций.