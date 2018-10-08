Из федерального бюджета в Кировскую область за год поступило более 14 млрд рублей

Из федерального бюджета поступило более 14 млрд рублей в Кировскую область по итогам прошедших девяти месяцев.

По информации регионального Минфина, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем увеличился на 12,7%. Структура финансовой поддержки сложилась из дотаций — 8,6 млрд рублей, субвенций — 2,1 млрд рублей, субсидий — 1,5 млрд рублей, а также иных межбюджетных трансфертов — 1,8 млрд рублей.

На софинансирование собственных расходных обязательств области поступило 3, 3 млн рублей. Всего до конца года ожидается поступление финансовой помощи из федерального бюджета на сумму порядка 6 млрд рублей.

Напомним, ранее стало известно, что Пермский край получит из федерального бюджета 2,4 млрд рублей.