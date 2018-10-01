В Кирове власти выделят из бюджета 823 млн рублей на содержание дорог

Власти Кирова ищут подрядчика на оказание услуг по содержанию улично-дорожной сети на территории города. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, в список попали более 2 тысяч мест — проезжие части, тротуары и газоны. В перечень основных работ входит очистка дорожных покрытий, тротуаров и посадочных площадок, уборка предметов и мусора, мойка покрытий водой и так далее.

В числе дополнительных услуг значатся очистка дорожных ограждений, их покраска, а также окраска автопавильонов остановок общественного транспорта, содержание обочин и полос отвода, барьерных ограждений.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 октября, торги пройдут 19 октября. Сумма контракта составляет 823 млн рублей. Деньги выделяются из городского бюджета.

Напомним, власти Казани потратят 25 млн рублей на устранение неприятных запахов.