Учительница из Татарстана пришла в приемную президента России с патронами для мемориального музея

У учительницы из Татарстана Дании Зиангировой, которая пришла в приемную президента России, обнаружили шесть патронов для музея-мемориала ее родственника.

По информации «Московского Комсомольца», Дания Зиангирова пришла в приемную, чтобы ходатайствовать о посмертной награде для погибшего в Великой Отечественной войне Риаза Зарипова, которому она приходится троюродной племянницей.

Патроны, которые полицейские изъяли у учительницы, она везла в село Керлигач Лениногорского района Республики Татарстан, где местные жители решили создать музей памяти Риаза Зарипова.

Делегация оставила послание президенту об изменении статуса земляка и посмертной награде. Зарипов 75 лет считался пропавшим без вести, а на самом деле погиб в тяжелом бою. Его останки обнаружил поисковый отряд в лесах под Смоленском.

