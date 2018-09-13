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Прокуратура заподозрила сотрудников КАМАЗа в создании ОПГ и краже на 1 млн рублей

11:34, 13.09.2018
Прокуратура заподозрила сотрудников КАМАЗа в создании ОПГ и краже на 1 млн рублей
Фото: pixabay.com

Прокуратура Набережных Челнов поддержала гособвинение по факту кражи чужого имущества, совершенной организованной группой в особо крупном размере.

По версии органов, 9 сотрудников ПАО «КАМАЗ» в период с 1 января по 11 ноября 2017 года похитили имущество предприятия на общую сумму более 1,1 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Участники организованной преступной группы вину свою признали частично и подробно рассказали о способе и методах совершенного преступления. В настоящее время в Набережночелнинском городском суде идет рассмотрение данного уголовного дела.

Происшествия Татарстан
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