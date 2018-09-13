Егор Сорокин: «Надеюсь на полноценный дебют в стартовом составе сборной России»

Защитник казанского «Рубина» Егор Сорокин прокомментировал свой дебют за сборную России в победном (5:1) для команды Черчесова матче против национальной команды Чехии. Кроме того, он рассказал о подготовке «Рубина» к матчу против «Енисея».

— Неплохо. Дебют как дебют. Надеюсь, позже будет полноценный дебют в стартовом составе сборной.

— Как команда готовится к предстоящему матчу? Есть ли травмированные?

— У Ибрагима Цаллагова травма пока. Остальные вроде готовы. Нам предстоит ответственный матч перед своими болельщиками. Нужно выигрывать, чтобы остановить серию без побед. Надеюсь на положительный для нас результат. Сильные стороны «Енисея» — подачи в штрафную, навал. Думаю, мы еще подробно разберем соперника, чтобы выиграть этот матч, — приводит слова Сорокина корреспондент «Реального времени».

Ближайший матч казанский «Рубин» проведет на своем поле 15 сентября. Игра состоится в 14.00 на «Казань Арене».