Якуб Коварж: «главные фавориты Восточной конференции — «Авангард» и «Ак Барс»

Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж, комментируя выездную победу над новосибирской «Сибирью» 4:1, выделил основных фаворитов Восточной конференции в нынешнем сезоне.



«Мы довольны победой. С «Сибирью» на выезде всегда очень трудно играть. Здесь, наверное, лучшая в лиге поддержка трибун, поэтому никогда в Новосибирске легко не бывает. Мы знали, что будет очень важен первый период. У «Сибири» накопились поражения, им нужно было побеждать, а наша команда стремилась сыграть построже, самое главное — не переигрывать. Удалось победить, да и в конце еще забили такой гол, который, наверное, был очень неприятным для новосибирцев. В обороне сыграли хорошо, не дали «Сибири» возможности создать много моментов. В третьем периоде, когда «Сибирь» забила в большинстве, соперник начал нас поддавливать, но мы вытерпели.



«Автомобилист» называют фаворитом Восточной конференции, но мы на это вообще не смотрим. У нас в конференции «Авангард» и Казань — фавориты номер один, мы с ними сравниваться пока не будем. Мы хотим, но по ним видно, что они заряжены на 1-е место. Конечно, будем стараться сыграть с этими соперниками как можно лучше, но я не думаю, что «Автомобилист» — фаворит номер один. На Востоке есть 5-6 команд, которые могут идти на первом месте» — приводит слова Коваржа «Чемпионат».