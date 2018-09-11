В Татарстане с 17 сентября ожидается похолодание

С 17 сентября в Татарстан придет похолодание. При этом ожидается, что сентябрь в целом будет теплее, чем обычно.

Как рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета, профессор Юрий Переведенцев, с начала следующей недели ожидается приход циклона с фронтами, осадками, температурный фон понизится. В частности, в следующий понедельник прогнозируются дневные температуры в пределах 16 градусов тепла.

По мнению специалиста, если после похолодания в Татарстан придет «бабье лето», оно будет уже не столь ярким, как в первой половине сентября. Оно может прийти во второй половине месяца, сообщает пресс-служба КФУ.

Ранее Переведенцев сообщил, что на данный момент через Татарстан проходит холодный фронт, потепление ожидается в среду, 12 сентября.