Александр Шарыченков о пропущенной курьезной шайбе: «Я все видел. Просто у шайбы была очень интересная траектория»

Вратарь казанского «Ак Барса» Александр Шарыченков после победной игры с казахстанским «Барысом» (4:3) поделился со СМИ своими ощущениями после пропущенного курьезного гола.

— Александр, сегодня вы пропустили с центра площадки. Что почувствовали, когда увидели шайбу в воротах?



— Когда я увидел эту шайбу в воротах, то сразу вспомнил очень популярное видео пятилетней давности. Я играл за московское «Динамо» и пропустил похожий гол. Как прокомментировать такую шайбу? Лучше не пропускать похожие голы, чтобы не нервировать никого.



— Вы не видели броска?



— Я все видел, просто у шайбы была очень интересная траектория. Понятно, что это «парашют», но траектория была непростая. Главное, что после такого гола команда не расклеилась и создала много моментов. Совместными усилиями, всеми линиями держались в игре. Ребята забили. Молодцы, очень сильно помогли мне.



— У «Барыса» был опасный момент в самой концовке, когда бросал Кормье…



— Мы играли по плану. Ребята разобрали остальных игроков, оставили Кормье коридор — я готовился брать его удар, играл чисто по нему.



— Вам не так часто удается играть по три матча подряд. Уверенность постепенно возвращается?



— Это здорово, что есть возможность играть. С каждой встречей чувствую себя увереннее. Играть приятнее. Где-то лучше чувствую матч, становлюсь увереннее. Для вратаря чем больше играешь — тем лучше.



— Впереди матч с «Авангардом», который в трех матчах забросил тринадцать шайб…



— Я практически полностью видел два их матча. Очень хорошая, быстрая команда. Своих соперников они попросту сминали. С ними предстоит очень серьезный матч. Будем готовиться. Серьезно готовиться, чтобы не ударить в грязь лицом.



— Готовы к такой ситуации, что придется пять выездных матчей провести в стартовом составе?



— А почему нет? Через день игры — постоянно находишься в тонусе.



— Когда выходили играть против минского «Динамо», чувствовалось, что не хватает игровой практики?



— Нет. В принципе, мы с Эмилем Гариповым провели предсезонку, играя практически поровну матчей. Но понятно, что официальные игры — это другое. Ничего страшного. Вышел с Минском, собрался. Вроде неплохо сыграл.



— С тренером вратарей Царевым вы общаетесь довольно много…



— Конечно, без этого никак. Он очень много внимания уделяет видеопросмотрам. Разбираем ошибки — смотрим. Должно рано или поздно и это принести свои плоды.



— Пока еще не устаканились пары защитников, это доставляет много проблем?



— Не сказал бы, мы находим потихонечку взаимопонимание. При игре на выходах друг друга чувствуем. Дальше должно быть лучше, — передает слова вратаря корреспондент «Реального времени».