Дмитрий Юдин: «Когда пригласили в «Ак Барс», я не прыгал и не кричал, но было приятно»

Новый защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин, перешедший в казанскую команду на нынешней неделе, поделился с корреспондентом «Реального времени» первыми впечатлениями от команды и коллектива.



— Это уже моя третья тренировка с новыми партнерами. Почувствовал ли разницу в тренировочном процессе? Да везде тренировки разные, спасибо ребятам, помогают влиться.

— Ты сегодня будешь играть?

— Пока не знаю, как сейчас на собрании скажут, так и будет.

— Какие были ощущения, когда поступило предложение от «Ак Барса»?

— Положительные, конечно. Если хотите услышать, что я прыгал, радовался и кричал, то нет. Просто было приятно, что на меня здесь рассчитывают.

— С Зинэтулой Хайдаровичем поговорили уже?

— Ну да, один на один поговорили. Он спросил, как мое физическое состояние, вот и все, — передает слова Юдина корреспондент «Реального времени».