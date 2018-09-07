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Промышленность

На «Восточном» начали строительство второго стартового комплекса для «Ангары» — Рогозин

10:22, 07.09.2018
На «Восточном» начали строительство второго стартового комплекса для «Ангары» — Рогозин
Фото: kremlin.ru

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что на космодроме «Восточный» начинается строительство второго стартового комплекса для тяжелой ракеты «Ангара».

На фото в Twitter он запечатлен с группой людей на фоне расчищенной площадки. Там также присутствуют премьер-министр РТ Алексей Песошин и глава ПСО «Казань» Равиль Зиганшин.

Отметим, что ранее уже сообщалось о начале строительства инфраструктуры второй очереди на космодроме «Восточный». Однако подписание договора с ПСО «Казань», которое выступает подрядчиком, откладывается еще на неделю.

Промышленность
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