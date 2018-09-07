На «Восточном» начали строительство второго стартового комплекса для «Ангары» — Рогозин

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что на космодроме «Восточный» начинается строительство второго стартового комплекса для тяжелой ракеты «Ангара».

На фото в Twitter он запечатлен с группой людей на фоне расчищенной площадки. Там также присутствуют премьер-министр РТ Алексей Песошин и глава ПСО «Казань» Равиль Зиганшин.

Начинаем строительство на Восточном второго стартового комплекса — для тяжелой «Ангары» pic.twitter.com/epURv8MLmT

— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 7 сентября 2018 г.

Отметим, что ранее уже сообщалось о начале строительства инфраструктуры второй очереди на космодроме «Восточный». Однако подписание договора с ПСО «Казань», которое выступает подрядчиком, откладывается еще на неделю.