Губернатор Пензенской области предложил обучать имамов и муфтиев в Татарстане

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил подготовить целевую программу для подготовки будущих имамов и муфтиев.

По его словам, для получения духовного образования имамам необязательно покидать пределы страны, а можно поехать в Татарстан.

«Я Казани больше доверяю — это наш Приволжский федеральный округ, мы с президентом в дружеских отношениях, с председателем Госсовета», — цитирует Белозерцева penzainform.ru.



Как отметил председатель Регионального духовного управления мусульман Пензенской области Абубякяр Юнкин, отечественная система исламского духовного образования обладает большими преимуществами перед зарубежными духовными центрами.

На разработку программы по обучению мусульманских священнослужителей для Пензенской области губернатор отвел 3 месяца.



Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти продолжат поддержку исламского образования.

