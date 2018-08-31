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Экс-игрок «Крыльев» Азер Алиев заявлен за «Уфу»

17:29, 31.08.2018

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Азер Алиев сегодня был заявлен за «Уфу». Игрок будет играть за уфимский клуб под 77-м номером.

«Уфе» Алиев достался бесплатно, так как до этого разорвал контракт с самарским клубом.

24-летний хавбек выступал за «Крылья Советов» с прошлого сезона. В составе команды он принял участие в 40 матчах ФНЛ и Кубка России, забив пять голов.

В прошлом сезоне Алиев забил решающий гол в кубковой встрече с «Рубином», после которого казанский клуб выбыл из розыгрыша Кубка России на стадии 1/8 финала.

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