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Ринат Билялетдинов: «У «Рубина» можно человек девять переодеть в футболки «Ростова»

11:15, 31.08.2018 1

Экс-тренер футбольного «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился своим мнением о предстоящем матче казанской команды с «Ростовом».

«У «Рубина» больше половины команды имеют ростовское прошлое. Можно человек девять переодеть в футболки «Ростова». С этой точки зрения игра, конечно, будет принципиальной. Но, с другой стороны, этот город очень многое дал нынешним игрокам «Рубина», а футболисты не меньше отдали Ростову. Поэтому, наверное, у игроков не должно быть чрезмерной агрессии к бывшему клубу, но в любом случаем матч точно будет интересным», — уверен Билялетдинов.

Напомним, сегодня в Ростове-на-Дону состоится матч между хозяевами поля и «Рубином». Встреча начнется в 19.30 по мск.

СпортФутбол Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:13
    А у зенита -можно целый состав набрать.......
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