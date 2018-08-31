Ринат Билялетдинов: «У «Рубина» можно человек девять переодеть в футболки «Ростова»

Экс-тренер футбольного «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился своим мнением о предстоящем матче казанской команды с «Ростовом».

«У «Рубина» больше половины команды имеют ростовское прошлое. Можно человек девять переодеть в футболки «Ростова». С этой точки зрения игра, конечно, будет принципиальной. Но, с другой стороны, этот город очень многое дал нынешним игрокам «Рубина», а футболисты не меньше отдали Ростову. Поэтому, наверное, у игроков не должно быть чрезмерной агрессии к бывшему клубу, но в любом случаем матч точно будет интересным», — уверен Билялетдинов.



Напомним, сегодня в Ростове-на-Дону состоится матч между хозяевами поля и «Рубином». Встреча начнется в 19.30 по мск.