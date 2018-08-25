В Татарстане обмолотили более 1 млн. га площадей

На данный момент в Татарстане обмолотили более 1,0 млн. га площадей, или 69%, с учетом кукурузы на зерно. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов на республиканском совещании.

Всего на зернотоки поступило почти 2,7 млн. тонн зерна. Средняя урожайность по республике пока – 26,4 ц/га (в 2017 году — 35,9 ц/га).

«Погода сильно скорректировала наш урожай, но не только она виновата», — считает глава Минсельхоза РТ.

По его словам, результаты уборки зерновых серьезно отличаются в разрезе районов, так как подходы к работе у них тоже разные. Он привел пример по Апастовскому району – где два соседних сельхозпредприятия имеют урожайность 44 ц/га и 21,7 ц/га, пишет пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что экспорт сельскохозяйственной продукции из России за пять месяцев вырос на треть.