Авиатопливо в 2018 году подорожало на 30% — Минтранс

Стоимость авиакеросина с начала 2018 года выросла на 30%. Об этом сообщил замминистра транспорта, курирующий авиацию, Александр Юрчик.



«Мы предлагаем вести подсчеты по средневзвешенной цене годовой. Если считать по этой цене, то цены с начала года выросли почти на 30%. Это очень существенно, это серьезная проблема для авиакомпаний с учетом роста стоимости доллара», — цитирует ТАСС Юрчика.

Ранее ведомство спрогнозировало рост стоимости авиатоплива к концу года на 30%. Напомним, авиакомпании предупредили о росте цен на билеты из-за дорогого керосина. При этом билеты в пакетных турах зимой могут подорожать на 10%. Однако в ФАС отмечают небольшое снижение цен на авиатопливо в последние два месяца.