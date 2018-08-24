В Казани оштрафовали мужчину за картинки и видео в соцсети

В Казани оштрафовали мужчину на 1 тыс. рублей за размещение в соцсети изображений и видеозаписей экстремистского содержания. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По итогам проверки прокуратура Советского района возбудила в отношении казанца дело об административном правонарушении по статье «Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики».

Ранее сообщалось, что Башкирия лидирует по запросам «как удалить «ВКонтакте» по итогам года. В первую тройку также входят Самарская область и Татарстан.