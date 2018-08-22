Кубок России по футболу: «нижегородцы» сыграют в Челябинске, «Мордовия» — в Нижнекамске

В среду, 22 августа, пройдут матчи 1/32 финала Кубка России по футболу.

ФК «Челябинск» дома примет ФК «Нижний Новгород», нижнекамский «Нефтехимик» сразится с гостями из саранской «Мордовии», в дальневосточном дерби «Луч» во Владивостоке сыграет с «СКА-Хабаровск», который недавно возглавил Вадим Евсеев.

Любопытно также противостояние «Торпедо» с экс-тренером «Уфы» Игорем Колывановым и ярославского «Шинника». Победитель этой пары теоретически может попасть на «горожан» в следующем раунде Кубка.

Напомним, что матчи 1/16 финала запланированы на 26—27 сентября. Представители элитного дивизиона проведут их в гостях.